Kocaeli'de Korsan Taşımacılığa Ceza - Son Dakika
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Kocaeli'de Korsan Taşımacılığa Ceza

Kocaeli\'de Korsan Taşımacılığa Ceza
14.06.2026 14:33
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Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin, yolcuya ise 3 bin 870 lira ceza kesildi.

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen otomobil sürücüsüne 100 bin lira, yolcuya ise 3 bin 870 lira idari para cezası uygulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otomobilin korsan taşımacılık yaptığı tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca araç sürücüsüne 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Araç içerisinde bulunan yolcuya da kanunun ilgili maddesi gereğince 3 bin 870 lira idari para cezası kesildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Korsan Taşımacılığa Ceza - Son Dakika

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