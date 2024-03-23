Kocaeli'de Kumar Oynayanlara ve İş Yeri Sahibine Cezalar Verildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Kumar Oynayanlara ve İş Yeri Sahibine Cezalar Verildi

Kocaeli\'de Kumar Oynayanlara ve İş Yeri Sahibine Cezalar Verildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Kartepe'de bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında idari işlem başlatılırken, kumar oynayan 4 kişiye toplamda 25 bin 700 TL ceza uygulandı ve 3 bin 500 TL'ye el konuldu.

23.03.2024 13:02  Güncelleme: 13:04
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Kocaeli'de umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde kumar oynayan 4 kişiye, 25 bin 700 TL ceza uygulanırken iş yeri sahibi hakkında ise idari işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesi amacıyla çalışma başlatıldı. Kartepe'de umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, T.Z.'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. Bunun üzerine iş yeri sahibi Z.T.'ye adli işlem yapılırken kumar oynayan 4 kişiye 27 bin 700 TL ceza uygulandı. 3 bin 500 TL'ye ise el konuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kumar Oynayanlara ve İş Yeri Sahibine Cezalar Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Kumar Oynayanlara ve İş Yeri Sahibine Cezalar Verildi - Son Dakika
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