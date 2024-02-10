Kocaeli'de lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli\'de lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kartepe market işleten Rıdvan Topkara'nın 9 yaşındaki oğlu İbrahim Topkara, bir süredir lösemi tedavisi görüyordu. Ancak durumu ağırlaşan İbrahim, hastanede hayatını kaybetti. Ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşarken, İbrahim'in cenazesi Abdülhamit Han Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek. İbrahim, sünnet düğününde polislerin de katılmasını hayal etmiş ve bu hayali gerçekleşmişti.

10.02.2024 13:15
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Kocaeli'de bir süredir lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kartepe market işleten Rıdvan Topkara'nın 3 çocuğundan biri olan İbrahim Topkara (9), bir süredir lösemi nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Topkara, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Topkara'nın acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. İbrahim Topkara'nın cenazesi Abdülhamit Han Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hayali gerçekleştirilmişti

Polisleri çok sevdiğini söyleyen ve sünnet düğününde polislerin de katılmasını çok isteyen Topkara'nın 16 Eylül 2023 günü gerçekleşen sünnet düğününe polis ekipleri katılmıştı. Çok sevdiği polislerle zaman geçirme fırsatı bulan Topkara'nın sünnet konvoyuna polis ekipleri de katılmış, onu bir an olsun yalnız bırakmamıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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