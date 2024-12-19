Kocaeli'de Mangal Kömürü Üretiminde Yangın - Son Dakika
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Kocaeli'de Mangal Kömürü Üretiminde Yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki mangal kömürü işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

19.12.2024 23:24
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Mangal kömürü üretimi yapılan işletmede yangın paniği

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mangal kömürü üretimi yapılan bir işletmede yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çayırköy Mahallesi mevkisinde mangal kömürü üretimi yapan tesiste fırının hava alması sonucu yangın çıktı. Tesis sahibi, fırın içinden yükselen alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti. İşletme sahibinin müdahalesi yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ardından itfaiye ekipleri termal kamera ile fırının içini kontrol etti.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Mangal Kömürü Üretiminde Yangın - Son Dakika

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