Kocaeli'de Metan Gazı Yangını 23 Saattir Sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Metan Gazı Yangını 23 Saattir Sürüyor

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Kocaeli'de, sondaj çalışması sırasında metan gazı yangını çıktı. Yangın 23 saattir devam ediyor.

18.02.2025 13:27
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23 saattir yanan gaz için ekipler seferber oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metan gazından kaynaklı çıkan yangın yaklaşık 23 saattir sürürken, olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı İbrahim Kır, "Bölge trafiğe kapatıldı, önlemler alındı" dedi.

İlginç olay, dün saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta metro inşaatının sondaj çalışması sırasında meydana geldi. Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

"Mahallemiz için tehlikeli bir durum yok"

Yangınla ilgili Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır açıklamalarda bulundu. Zemin etüdü için süren sondaj çalışmaları esnasında metan gazının açığa çıktığını ifade eden Kır, "Mahallemiz için herhangi bir tehlike arz etmemekte. 23 saattir yanma devam ediyor. Bütün kurumlar geldi, baktı ve incelediler. Doğalgaz ile alakalı bir durum değil. Metan gazı olduğu tespit edildi ve yanarak bu şekilde devam ediyor. Bölge trafiğe kapatıldı, önlemler alındı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Metan Gazı Yangını 23 Saattir Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Metan Gazı Yangını 23 Saattir Sürüyor - Son Dakika
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