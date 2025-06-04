Kocaeli\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sapaktan dönerken motosikletten düşen sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Başiskele ilçesi D130 Karayolu Yalova istikameti Yuvacık sapağı mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 41 APV 674 plakalı motosikletle seyir halinde olan sürücü K.K., sapaktan dönerken dengesini kaybetti. Motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ