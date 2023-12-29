 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'de öğretmenlere saldırı: 'Okula gelen baba ve öğrencinin abisi ise bize saldırdı' - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de öğretmenlere saldırı: 'Okula gelen baba ve öğrencinin abisi ise bize saldırdı'

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda görevli iki öğretmen, bir öğrencinin babası ve abisinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan öğretmenlerden Volkan Ayhan, olayın sebebini anlatarak, öğrencinin annesinin meslektaşına bağırması üzerine araya girip yatıştırmaya çalıştığını söyledi. Ancak eşi ve oğlunu okula çağıran baba ve öğrencinin abisi, öğretmenlere saldırdı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek şahısları gözaltına aldı.

Kocaeli\'de öğretmenlere saldırı: \'Okula gelen baba ve öğrencinin abisi ise bize saldırdı\'
29.12.2023 - 17:11,
Abone Ol

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde velilerin saldırısına uğrayan 2 öğretmenden biri olayın sebebini anlattı. Öğretmen Volkan Ayhan, "Meslektaşımın veliye, öğrencinin öğle arasından sonraki derse 15 dakika geç kaldığını söylemesi üzerine aralarında tartışma başladı. Öğrencinin annesi meslektaşıma 'Siz kimsiniz? Ne karışıyorsunuz?' şeklinde bağırmaya başlayınca ben de araya girip yatıştırmaya çalıştım. Ardından eşi ve oğlunu okula çağırdı. Okula gelen baba ve öğrencinin abisi ise bize saldırdı" dedi.

Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Volkan Ayhan ve Fen Bilgisi Öğretmeni Evren Türkeri, okulda çocukların gözü önünde bir öğrencinin babası ve abisinin saldırısına uğradı. Okulun içine ve sınıflara giren şahıslar, öğretmenlere hakaret ederek, saldırdı. Diğer öğretmenler de olaya müdahale ederek, tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı. Darp raporu alan öğretmenler ise şahıslardan şikayetçi oldu.

"Okula gelen baba ve öğrencinin abisi ise bize saldırdı"

Saldırıya uğrayan öğretmenlerden Volkan Ayhan, "Öğrenci benim öğrencim değildi. Meslektaşım Fen Bilgisi Öğretmeni Evren Türkeri veliye, öğrencinin öğle arasından sonraki derse 15 dakika geç kaldığını söylemesi üzerine aralarında tartışma başladı. Öğrencinin annesi meslektaşıma 'Siz kimsiniz? Ne karışıyorsunuz?' şeklinde bağırmaya başlayınca ben de araya girip yatıştırmaya çalıştım. Bizi şikayet etmekle tehdit edince ben de 'Nereye şikayet ederseniz edin' dedim. Ardından eşi ve oğlunu okula çağırdı. Okula gelen baba ve öğrencinin abisi ise bize saldırdı. Çok şükür vuramadılar. Biz şikayette bulunduk" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Volkan Ayhan, Kocaeli, Evren, Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de öğretmenlere saldırı: 'Okula gelen baba ve öğrencinin abisi ise bize saldırdı' - Son Dakika


17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:50
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Hindistan'da Bir Kadın Evlenme Teklifini Kabul Etmediği İçin Yakılarak Öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 17:51:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de öğretmenlere saldırı: 'Okula gelen baba ve öğrencinin abisi ise bize saldırdı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement