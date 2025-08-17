Kocaeli\'de Orman Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Umuttepe mevkisindeki Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesi sonucu alevler, geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Umuttepe'de çıkan orman yangını, ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Unutmayalım, ormanlarımızı korumak hepimizin görevi. Doğamıza birlikte sahip çıkalım" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ