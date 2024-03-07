Kocaeli'de Oto Galerisine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 1 Evde Facia Tehlikesi - Son Dakika
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Kocaeli'de Oto Galerisine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 1 Evde Facia Tehlikesi

Kocaeli\'de Oto Galerisine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 1 Evde Facia Tehlikesi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir oto galeriye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda oto galeri sahibi yaralanırken, saldırıda kullanılan mermilerden biri anne ve 2 çocuğun bulunduğu evin camına isabet etti. Şans eseri yaralanma olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.03.2024 14:36  Güncelleme: 14:41
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kasklı 2 şahıs, bir oto galeriye kurşun yağdırdı. Saldırıda oto galeri sahibi bacağından yaralandı, mermilerden biri ise anne ve 2 çocuğunun bulunduğu oturma odasının camına isabet etti.

Olay saat 11.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen motosiklet kasklı 2 şahıs, bir oto galeriye silahlı saldırı gerçekleştirdi. Kurşunun bacağına isabet ettiği oto galeri sahibi Y.Z. (26) kanlar içinde yer yığıldı. Galeride çalışan S.K. isimli kişi de tabancayla ateş ederek saldırganlara karşılık verdi. Saldırganlar kaçarken, Y.Z., esnafın aracıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Facia teğet geçti

Öte yandan, silahlı çatışma esnasında ateşlenen mermilerden biri çevredeki 3 katlı apartmanın 1. katındaki daireye isabet etti. Oturma odasının camını kıran mermi, soba borusunu deldi. O esnada oturma odasında bulunan anne ve 2 çocuğu olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada caddede 14 mermi kovanı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Oto Galerisine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 1 Evde Facia Tehlikesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Oto Galerisine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 1 Evde Facia Tehlikesi - Son Dakika
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