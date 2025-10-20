Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı

Haberin Videosunu İzleyin
Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı
20.10.2025 14:06  Güncelleme: 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı
Haber Videosu

Kocaeli'de İzmit Otogarı'nda tabancayla rastgele ateş açan uzman çavuş, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tabancayla etrafa rastgele ateş açan kişi, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Uzman çavuş olduğu belirtilen şüpheli, hastaneye kaldırıldı.

ETRAFA ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI

Olay, saat 12.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla etrafa 4 el ateş açtı.

Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı

SAĞ BACAĞINDAN VURDULAR

Terminaldeki vatandaşlar panikle alandan uzaklaştı. Otogarda görevli polis ekipleri, şüpheliye elindeki tabancayı bırakması için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen tabancayı bırakmayan şüpheli, polis ekipleri tarafından sol bacağından vuruldu. Uzman çavuş olduğu belirtilen şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu
Düğün konvoyunda feci kaza Acı haber geldi Düğün konvoyunda feci kaza! Acı haber geldi
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz
İsrail ordusu: Gazze’nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık
Roberto Mancini Premier Lig’e geri dönüyor Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor
Hayvan otlatmaya geldiler, manzara karşısında şok oldular Hayvan otlatmaya geldiler, manzara karşısında şok oldular!
Tur otobüsü şarampole yuvarlandı Bilanço ağır Tur otobüsü şarampole yuvarlandı! Bilanço ağır
Artık yenilmez değiller Göztepe Süper Lig’de ilk kez kaybetti Artık yenilmez değiller! Göztepe Süper Lig'de ilk kez kaybetti
Süper Lig’de nefes kesen maç 3-0’dan geri dönmeye ramak kalmıştı Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı
KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

14:54
CHP’li Başarır’ın “Namus“ çıkışına AK Parti’den sert tepki
CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den sert tepki
14:32
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var
14:12
Hatay’da sel Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı
13:54
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı Yeni ayrıntılar
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar
13:12
İsrail’de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü
13:12
Bahçeli talimat verdi MHP “Hayırlı Günler Komşum“ ziyaretlerine başlıyor
Bahçeli talimat verdi! MHP "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretlerine başlıyor
12:37
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize ’’düşman’’ deme alçaklığına cüret edemez
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize ''düşman'' deme alçaklığına cüret edemez
12:33
Diploma davasında gerginlik İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı
12:31
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya “Yobaz“ dedi, oğluna kalem fırlattı
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya "Yobaz" dedi, oğluna kalem fırlattı
12:12
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
11:29
Divan Otelleri’nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı
Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2025 15:25:39. #7.13#
SON DAKİKA: Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.