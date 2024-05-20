Kocaeli'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 6 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan tırın sürücü kabini koptu ve 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

20.05.2024 23:55
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Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil ile çarpışan tırın sürücü kabininin koptuğu kazada can pazarı yaşandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobille çarpışan tırın sürücü kabini koptu. Ortalık savaş alanına dönerken, feci kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 34 KY 0541 plakalı BMW marka otomobil ile U dönüşü yapan H.Ö. hakimiyetindeki 55 AKT 081 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın sürücü kabininin koptuğu kazada sürücüler B.K. ile H.Ö., otomobildeki A.A., A.Y., F.T. ve M.T.E. isimli yolcular yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan tır sürücüsü H.Ö.'nün sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle kapanan cadde, tır ve otomobilin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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