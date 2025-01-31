Kocaeli'de Polisle Çatışma: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

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Firari şahıs ve akrabaları, kendisini yakalamaya gelen polislere saldırdı: 2 yaralı, 4 gözaltı

KOCAELİ - Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranması bulunan firari ve akrabaları, kendisini yakalamaya gelen polislere saldırdı. Polis memuru darp, firari şahıs ise silahla yaralandı. Olaya ilişkin firari şahsın 4 yakını gözaltına alındı.

Olay, Kartepe ilçesi Köseköy Saraykent Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan firari N.S'yi yakalamak için evine gitti. Kendileri ile gitmeyi direnen N.S., akrabaları ile birlikte polis ekiplerine saldırdı. Meydana gelen olayda bir polis kaşından hafif şekilde yaralandı. N.S. ise polisin kavgayı ayırmak için açtığı ateşle kolundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisi ve N.S'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.