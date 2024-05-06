Kocaeli\'de pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika sahibi evli ve 3 çocuk babası çıktı

3.Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden Sude Havacılık fabrikasının sahibi Necmi Şahin'in (48) evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Firmanın ise 2007'de havacılık sektöründeki faaliyetlerine başladığı; uçak koltuğu, sehpası ve koltuk ekipmanları üretimi yaptığı bildirildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki Sude Havacılık isimli plastik parça üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya yeni alınan pres makinesi kurulum esasında aniden çalıştı. Fabrika sahibi Necmi Şahin ise makineye sıkıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri Necmi Şahin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Necmi Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, otopsi işlemlerinin ardından Necmi Şahin'in cenazesi ailesine teslim edilecek. Şahin'in cenazesi Alikahya Fatih Mahallesi Fatih Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.

Şahin'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Sude Havacılığın ise 2007 yılında Kocaeli'de havacılık sektöründeki faaliyetlerine başladığı; uçak koltuğu, sehpası ve koltuk ekipmanları ile ambalajları ürettiği aktarıldı. - KOCAELİ