Kocaeli'de Restoran Yangını: Yapı Küller Miktarında Kaldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Restoran Yangını: Yapı Küller Miktarında Kaldı

Kocaeli\'de Restoran Yangını: Yapı Küller Miktarında Kaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde deniz kenarındaki bir restoran alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının mutfaktan başladığı tahmin ediliyor, ancak yapının ahşap olması nedeniyle alevler hızla yayıldı.

09.10.2024 00:20  Güncelleme: 00:30
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, deniz kenarındaki restoran alev alev yandı. Gecenin karanlığını aydınlatan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının ardından restorandan geriye iskeleti kaldı.

Yangın 23.00 sıralarından Hereke sahilde meydana geldi. Deniz kenarında bulunan bir restoranın mutfak kısmından başladığı tahmin edilen yangın, yapının ahşap olması sebebiyle çok hızlı büyüdü. Alevler Körfez kıyısındaki bir çok noktadan görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kıyıda demirli bulunan kayık ve tekne sahipleri de alevlerin sıçrama ihtimaline karşı panik yaşadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Çok sayıda vatandaş söndürme çalışmalarını takip etti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Acil Durum, İtfaiye, kocaeli, 3-sayfa, Körfez, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Restoran Yangını: Yapı Küller Miktarında Kaldı - Son Dakika

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