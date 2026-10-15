Kocaeli\'de sağanak cadde ve sokakları suya çevirdi, sürücüler yolda zorlandı

Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Turuncu kodlu uyarının yapıldığı Kocaeli'de sağanak yağış gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Şiddetli yağış nedeniyle kentin bazı noktalarında cadde ve sokaklar tamamen suyla kaplanırken, yollarda oluşan akıntı dikkat çekti. Sürücüler, su seviyesinin yükseldiği yollarda araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı sokakların adeta dereye döndüğü anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kent genelinde yağış devam ediyor.