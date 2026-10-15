Kocaeli'de sağanak cadde ve sokakları suya çevirdi, sürücüler yolda zorlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de sağanak cadde ve sokakları suya çevirdi, sürücüler yolda zorlandı

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Kocaeli\'de sağanak cadde ve sokakları suya çevirdi, sürücüler yolda zorlandı
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Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini artırdı, bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Turuncu kodlu uyarının yapıldığı kentte sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti, kent genelinde yağış sürüyor.

Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Turuncu kodlu uyarının yapıldığı Kocaeli'de sağanak yağış gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Şiddetli yağış nedeniyle kentin bazı noktalarında cadde ve sokaklar tamamen suyla kaplanırken, yollarda oluşan akıntı dikkat çekti. Sürücüler, su seviyesinin yükseldiği yollarda araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı sokakların adeta dereye döndüğü anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kent genelinde yağış devam ediyor.

Kaynak: İHA
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