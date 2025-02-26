Kocaeli\'de Sahte Altın Dolandırıcılığı Yakalandı

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Kocaeli'de sahte altın ile dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 2 kişi, altınlarla birlikte suçüstü yakalandı.

İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde sahte altın dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen K.B ve G.E isimli şahıslar, sahte altınlarla suçüstü yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin operasyon sonrası suçüstü yakalandığı belirtilirken, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KOCAELİ