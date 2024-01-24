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Kocaeli'de şantiye barakasında çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de şantiye barakasında çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir şantiye alanındaki barakada çıkan yangında, içeriye eşyalarını almak için giren bir işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Kalıp ustası olan Mehmet Sadık Beder'in 5 çocuk babası olduğu ve Körfez'e kardeşleriyle çalışmak için geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli\'de şantiye barakasında çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti
24.01.2024 - 12:36,  Güncelleme: 12:36
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şantiye alanındaki barakada çıkan yangında, eşyalarını almak için içeriye girdiği öğrenilen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında İlimtepe Mahallesi'ndeki şantiye alanındaki barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barakadan dumanların yükseldiğini gören işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bu sırada eşyalarını almak için içeriye girdiği öğrenilen işçi Mehmet Sadık Beder (50) ise dumanların arasında kaldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İçeriden çıkarılan işçi Beder'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kalıp ustası Mehmet Sadık Beder'in 5 çocuk babası olduğu, Van'dan kardeşleriyle birlikte çalışmak için Körfez'e geldiği öğrenildi. Beder'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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