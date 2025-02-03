Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama

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İki grup arasındaki silahlı kavgada yürüme engelli Metin Hacıoğlu hayatını kaybetti, 2 kişi tutuklandı.

03.02.2025 02:25
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Silahlı kavgada arada kalan tekerlekli sandalyedeki şahsın öldüğü olayda 2 tutuklama

KOCAELİ - Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanmasına, arada kalan ve hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren yürüme engelli şahsın ölümüne sebep olan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 29 Ocak tarihinde Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tartışan iki grup, akşam saat 21.00 sıralarında İbni Sina Caddesi üzerinde tekrar karşı karşıya geldi. Her iki tarafın da silahla ateş ettiği kavgada G.K. ve S.İ. yaralanırken, bölgede esnaflık yapan ve hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren Metin Hacıoğlu da arada kalarak boynundan ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Metin Hacıoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan G.K., B.O., E.M.O., O.K., M.A., E.E. ve S.E. isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, ifadelerinin alınması sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan G.K., B.O., M.A., E.E. ve S.E. isimli 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.M.O. ile O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama - Son Dakika

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