Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kocaeli\'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

İzmit'te park halindeki araçta başından vurulmuş bir şahıs ağır yaralı bulundu, polis inceleme başlattı.

27.02.2025 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, park halindeki otomobilde silahla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.

Olay, Sanayi Mahallesi Sitesi 1. Cadde'de meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, park halinde bulunan 41 NN 942 plakalı otomobilde başından vurulmuş halde A.Ö. isimli şahsı buldu. Ağır yaralı olan A.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, İnceleme, 3-sayfa, kocaeli, Polis, Olay, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
19:22 Bahçeli’nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan’ın çağrısına kadar geldi İşte tarihi süreçte yaşananlar Bahçeli'nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan'ın çağrısına kadar geldi! İşte tarihi süreçte yaşananlar
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
09:36 Hülya Avşar’dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı
09:30 Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:12 Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim
09:05 Günler sonra ortaya çıktı Derbide Vincic’i şoke eden olay Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay
08:59 Özel’den Beykoz Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasına ilk tepki Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 23:44:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.