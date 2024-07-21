Kocaeli'de sokak ortasında kafasından vurulmuş bir kişi bulundu

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Sokak ortasında kafasından vurulmuş olarak bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi istinat duvarının yanında, başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, Kuzey mahallesi Dalyan sokakta meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar, Merkez Cami duvarın altında başından vurulmuş şahsı fark etti. Hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 25 yaşındaki Mert Darak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Darak'ın yanında 7x65 çapında silah bulundu. Şahsın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.