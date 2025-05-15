Kocaeli'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere 30 Markete Ceza - Son Dakika
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Kocaeli'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere 30 Markete Ceza

Kocaeli\'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere 30 Markete Ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısında, raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran 30 markete toplam 88 bin 590 TL ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

15.05.2025 12:27  Güncelleme: 12:29
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısında, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarında bulundurduğu tespit edilen 30 markete toplamda 88 bin 590 TL ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi haftalık encümen toplantısında, raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran 30 markete toplam 88 bin 590 TL para cezası kesilmesi kararlaştırıldı. Haftalık encümen toplantısında tespit edilen marketlere ayrı ayrı para cezası verilmesi onaylandı. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereği uygulanan para cezası 88 bin 590 TL para cezası olarak açıklandı. Ürünleri imha eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, denetimlerin süreceğini belirterek, iş yerlerine hijyen konusunda uyarılar ve bilgilendirmelerde de bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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