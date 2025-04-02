Kocaeli\'de Tavuk Döner Zehirlenmesi: 52 Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk döner yiyen 52 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, işletme geçici süreyle kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner yiyen bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 52 kişi, Körfez Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.

Gıda analiz sonuçları beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ