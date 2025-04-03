Kocaeli'de Tavuk Döner Zehirlenmesi: 648 Kişi Hastanelik, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Tavuk Döner Zehirlenmesi: 648 Kişi Hastanelik, 2 Kişi Tutuklandı

Kocaeli\'de Tavuk Döner Zehirlenmesi: 648 Kişi Hastanelik, 2 Kişi Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tüketilen tavuk döner nedeniyle 648 kişi zehirlenme belirtileriyle hastanelere başvurdu. Olayla ilgili iki kişi tutuklanırken, iş yerinin ürünleri Türk Gıda Kodeksi'ne uygun bulunmadı.

03.04.2025 21:10  Güncelleme: 21:14
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yedikleri tavuk dönerden zehirlenen 648 kişi hastanelere başvurdu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Körfez ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmüş, zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerin ardından hastalar taburcu edilirken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir"

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğünden gelen bildirimle Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği ifade edilerek, "İvedi şekilde ilgili işletmeye gidilerek satışa hazır olarak döner tezgahında bekleyen tavuk döner ürününden numune alınmış ve Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü  yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan analizlerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne göre uygun olmaması nedeniyle işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Gerçekleşen zehirlenme konusu ile alakalı olarak; iş yeri sahipleri iki şüpheli şahıs nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Kocaeli genelinde toplam 648 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 648 hastamızdan 646'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 2 hastamızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu işyeri Körfez Belediyesi tarafından mühürlenmiş olup konu; valiliğimiz, belediye, il sağlık müdürlüğümüz, tarım il müdürlüğü ve il emniyet Mmüdürlüğü tarafından yakinen takip edilmektedir" denildi.

Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Tavuk Döner Zehirlenmesi: 648 Kişi Hastanelik, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Tavuk Döner Zehirlenmesi: 648 Kişi Hastanelik, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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