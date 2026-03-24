Kocaeli\'de Tehlikeli Sürücü Yakalandı

Kocaeli'de sahil yolunda tehlikeli araç kullanan sürücü yakalandı. Ehliyetine el konulan şahsın aracı trafikten men edildi.

Bayramın birinci günü sahil yolunda tehlikeli araç kullanarak diğer sürülerin can güvenliğini hiçe sayan U.T. isimli şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan sürücüye ceza yağdı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, söz konusu görüntülerin yayınlanmasının ardından İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, görüntülerden yola çıkarak kimlik tespiti yaptı ve olayın faili olduğu belirlenen U.T. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine el konulurken, kullandığı araç trafikten men edildi.

Görüntülerde ise U.T. idaresindeki aracın makas atarak karşı şeride daldığı ve bir motosikletlinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu, U.T.'nin ise kimseye aldırmadan yoluna devam ettiği görülmüştü. - KOCAELİ