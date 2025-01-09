Kocaeli'de Ticari Araç Kazası

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Hafif ticari araç otomobile çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Feyzullah İzmidi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.idaresindeki 34 YA 6137 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, R.K. hakimiyetindeki 41 HG 858 Volkswagen marka otomobile çarptı. Kazada Y.E. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.