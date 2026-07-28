Kocaeli'de Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Tır Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli\'de Tır Kazası: 1 Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan tır karşı şeritteki tıra çarptı, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak karşı şeritte başka bir tırla çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan L.Ç. idaresindeki 34 EB 1363 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki demir bariyerleri ve elektrik direğini kıran tır, karşı şeride geçerek Ankara istikametinde seyreden 34 DKA 059 plakalı tırla çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 34 EB 1363 plakalı tırın sürücüsü L.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hasar gören tırların kaldırılmasının ardından ekipler yolda temizlik çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kocaeli, Körfez, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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