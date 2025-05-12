Kocaeli'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli\'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Anadolu Otoyolu'nda bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, inceleme başlatıldı.

12.05.2025 17:17
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Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde alevlere teslim olan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, otoyolun Derince ilçesi mevkii İstanbul yönünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın çekici bölümünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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