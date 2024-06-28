Kocaeli'de Uyuşturucu İle Mücadelede Yakalanan Kişi Sayısı Arttı - Son Dakika
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Kocaeli'de Uyuşturucu İle Mücadelede Yakalanan Kişi Sayısı Arttı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonları hakkında bilgi verdi. Yavuz, 2024 yılının ilk 6 ayında 3 bin 554 olayın meydana geldiğini ve bu olaylara karışan 4 bin 398 kişinin yakalandığını belirtti. Ayrıca, operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu miktarları da paylaşıldı.

28.06.2024 14:47
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bu yılın ilk 6 ayında yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin, "2024 yılının ilk 6 ayında 3 bin 554 olay meydana geldi, 4 bin 398 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 343'ü tutuklandı" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, gençleri zehirleyen zehir tacirlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bağımlılıkla etkin bir mücadele yürütmeye gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımız vesilesiyle her birinizi tebrik ediyor ve kutluyorum. Bugün sizinle ilk altı ayda yapmış olduğumuz operasyonları, ele geçirdiğimiz maddeleri ve yakaladığımız tacirleri ve bunlara ait bilgileri paylaşmak istiyorum" dedi.

"4 bin 398 kişi yakalandı"

2024'ün ilk 6 ayında 3 bin 554 olayın meydana geldiğini aktaran Yavuz, "Bu olaylara karıştıkları anlaşılan 4 bin 398 kişi yakalanmış, adli makamlara sevk edilenlerden 343'ü tutuklanmış, 148'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve 3 bin 906 kişi de serbest bırakılmıştır" diye konuştu.

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarının bilgisini de veren Vali Yavuz, "42 kilogram 260 gram eroin, 18 kilogram 160 gram kubar esrar ve skunk, 2 kilogram 87 gram toz esrar, 41 kilogram 995 gram bonzai, 27 kilogram 788 gram metamfetamin, 225 gram afyon sakızı, 771 kilogram kokain, 3 bin 883 ekstazi hap, 9 bin 414 adet captagon, 2 bin 363 sentetik ecza ve 2 bin 827 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Sadece uyuşturucu arzıyla değil, aynı zamanda talebi de engellemek üzere eğitim, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Akçakoca Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Melih Doğruel, akademisyenler, daire müdürleri ve ilgili kurumların yetkilileri de hazır bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Uyuşturucu İle Mücadelede Yakalanan Kişi Sayısı Arttı - Son Dakika

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