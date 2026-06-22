Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları: 119 Olay, 133 Şüpheli

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 119 uyuşturucu olayına müdahale edilirken, 133 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve 10 bin 305 tane sentetik ile 17 ecstasy ecza ele geçirildi.

Kocaeli'de uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15-21 Haziran tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamalarda 107 olaya müdahale edildi. Çalışmalar kapsamında 121 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 107'si serbest bırakılırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli ise tutuklandı.

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekiplerinin operasyonlarında 593 gram metamfetamin, 353 gram esrar, 180 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 97 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 16 gram eroin, 8 gram amfetamin, 4 gram afyon sakızı, 1 gram kokain, 1 gram skunk, 6 kök kenevir bitkisi, 10 bin 305 sentetik ecza ve 17 ecstasy ele geçirildi.

Jandarmadan 12 olaya müdahale

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de aynı tarihler arasında il genelinde gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamalarda 12 olaya müdahale etti. Operasyonlarda 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 11 kişi serbest bırakıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Jandarma ekiplerinin çalışmalarında ise 37 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 23 gram esrar, 15 gram skunk, 10 gram metamfetamin ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - KOCAELİ