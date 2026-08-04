Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları: 161 Şüpheli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları: 161 Şüpheli

Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonları: 161 Şüpheli
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de son hafta 151 uyuşturucu operasyonu yapıldı, 161 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği 151 uyuşturucu operasyonunda 161 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ile 121 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 9 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli genelinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 143 operasyonda 150 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 140'ı adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise tutuklandı. Operasyonlarda 286 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 gram skunk, 425 gram esrar, 37 gram metamfetamin, 94 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 480 gram amfetamin, 9 gram kokain, 164 sentetik ecza ve 8 adet ecstasy ele geçirildi.

Jandarmanın 8 operasyonunda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen 8 operasyonda ise 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise serbest kaldı. Jandarma ekiplerinin operasyonlarında ayrıca 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 735 gram esrar, 2 gram skunk, 6 uyuşturucu hap ve 121 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları: 161 Şüpheli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Galatasaray Kulübü, RAMS Park’ın kapasitesinde artırıma gidiyor Galatasaray Kulübü, RAMS Park'ın kapasitesinde artırıma gidiyor
Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı
Ahmet Çakar, ’’Alacaksan böylelerini al’’ deyip Dursun Özbek’e 2 yıldız ismi önerdi Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi
Menteşe’de istifa eden imamın “çöp evi“ belediye tarafından temizlendi Menteşe'de istifa eden imamın "çöp evi" belediye tarafından temizlendi

14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:46
MHK’den sürpriz hamle Anthony Taylor resmen göreve başladı
MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:29
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 15:08:33. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları: 161 Şüpheli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.