Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı, 17 yakalama - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı, 17 yakalama

Kocaeli\'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı, 17 yakalama

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 492 gram skunk, 59 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 9 kök kenevir/skunk bitkisi ve 5 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, ayrıca çeşitli suçlardan aranan 17 kişi de yakalandı.

24.02.2024 10:38
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Kocaeli'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken 11 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 17 şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, 21 Şubat tarihinde il genelinde uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında icra edilen "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" sonucunda; 492 gram skunk, 59 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 9 kök kenevir/skunk bitkisi ve 5 sentetik ecza ele geçirdi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 17 şahıs yakalandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı, 17 yakalama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı, 17 yakalama - Son Dakika
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