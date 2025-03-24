Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 182 Gözaltı

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlarda 182 kişi gözaltına alınırken, 2 kilo 231 gram uyuşturucu ve 18 hap ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir hafta içerisinde yaptığı 150 uygulama ve operasyonda 182 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 147'si serbest, 22'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 13'ü ise tutuklandı. Firariyi olan bir şüpheliyi yakalamak için ise ekipler çalışma başlattı. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 1675 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 461 gram esrar, 60 gram metamfetamin, 35 gram skunk, 16 sentetik ecza, 2 ectasy, 2 kök kenevir, hassas terazi ve 6 bin 870 TL ele geçirildi. - KOCAELİ