Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 4 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından 14 Şubat tarihinde şüphe üzerine durdurulan Y.İ., D.H.Y., Y.C.G. ve Ç.Ö. isimli şahısların yapılan üst aramalarında toplam 200,60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli 4 şahıs adli işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı. - KOCAELİ