Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 830 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 830 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 830 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'de yapılan baskında 2 kilo 830 gram uyuşturucu ve 26 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 2 kişi tutuklandı.

28.08.2024 16:49
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Kocaeli'de 8 adreste yapılan baskında 2 kilo 830 gram uyuşturucu ve 26 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 10 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında, yürütülen çalışmalar neticesinde 26-27 Ağustos tarihlerinde İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde 8 adrese baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 100 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 730 gram esrar, 26 kök kenevir bitkisi ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili malzemelere el koyulurken 10 şüpheli ise gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında 10 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, diğer 4'ünün ise adliyedeki işlemleri devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 830 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 830 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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