Kocaeli\'de uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan operasyonda 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Y. isimli şahıs İzmit ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Y., Kocaeli 2 no'lu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı. - KOCAELİ
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanlığı kutlamaları sonrası, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz sonucu Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın başkanlığının iptal edilmesini bahane eden terör örgütü PKK/KCK yandaşları taşkınlık çıkardı. Göstericiler, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.
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