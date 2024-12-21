Kocaeli\'de Uzman Çavuş İntihar Etti

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Kocaeli'de Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görev yapan 27 yaşındaki uzman çavuş, sokak ortasında hayatına son verdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Kahramanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görev yapan 27 yaşındaki Uzman Çavuş N.A., sokak ortasında hayatına son verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından N.A.'nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ