Kocaeli'de virajda kontrol kaybedilen otomobil istinat duvarından bahçeye düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de virajda kontrol kaybedilen otomobil istinat duvarından bahçeye düştü

Kocaeli\'de virajda kontrol kaybedilen otomobil istinat duvarından bahçeye düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aşırı hız nedeniyle virajı alamayan bir sürücü, kontrolünden çıkan otomobiliyle 5 metrelik istinat duvarından bir sitenin bahçesine düştü. Kazada sürücü ağır yaralanırken, otomobilden alkol şişesi çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

02.03.2024 23:21  Güncelleme: 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde virajda sürücüsün kontrolünden çıkan otomobil 5 metrelik istinat duvarından bir sitenin bahçesine düştü. Kazada sürücü ağır yaralanırken, otomobilden alkol şişesi çıktı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi Kavanium Siteleri mevkiinde meydana geldi. U.Ö. idaresindeki 41 ND 721 plakalı otomobil iddiaya göre, aşırı hız sebebiyle virajı dönemeyerek, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından sitenin bahçesine düştü. Otomobil ters vaziyette dururken, sürücü U.Ö. araçta sıkıştı. Kazayı gören ve yardıma giden çevredeki vatandaşların müdahalesiyle U.Ö. otomobilden çıkartıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan U.Ö., ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi.

U.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan otomobilden alkol şişesi çıktığı görüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de virajda kontrol kaybedilen otomobil istinat duvarından bahçeye düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Isparta Yalvaç'ta Kereste Marangozhanesinde Yangın Çıktı
    23:35 Isparta Yalvaç'ta Kereste Marangozhanesinde Yangın Çıktı

    Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan bir kereste marangozhanesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinin çatı katındaki talaş deposundan çıkan dumanı fark eden iş yeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

  • Muğla ve ilçelerinde aranan 42 şüpheli yakalandı
    23:11 Muğla ve ilçelerinde aranan 42 şüpheli yakalandı

    Muğla ve ilçelerinde düzenlenen aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamada, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 42 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama sonucunda, 10 şüphelinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek cezaevine teslim edildi.

  • İzmir Buca'da Şubat Ayında 133 Bini Aşkın Kişinin Sorgusu Yapıldı
    23:09 İzmir Buca'da Şubat Ayında 133 Bini Aşkın Kişinin Sorgusu Yapıldı

    Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında ilçede gerçekleştirdikleri huzur uygulamalarında 133 bin 599 kişinin sorgusunu yaparken, 173 şüpheli tutuklandı. Uygulamalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti, kullanmak ve bulundurmak suçlarından toplamda 258 şüpheli yakalandı. Ayrıca, okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 205 kişiye cezai işlem uygulandı ve 380 umuma açık yer ve park kontrol edildi. Vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

  • Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü
    22:05 Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü

    Antalya'da akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur ile birlikte Aksu ilçesinde üst geçit tramvay hattına yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte kablolarda yanma meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken tramvay seferleri durdu. Seferlerin arızanın onarılmasının ardından normale döneceği öğrenildi.

  • Muş'ta park halindeki araçta patlama meydana geldi: Sürücü yaralandı
    21:54 Muş'ta park halindeki araçta patlama meydana geldi: Sürücü yaralandı

    Muş'ta park halinde bulunan bir otomobilde meydana gelen patlama sonucunda sürücü yaralandı. Araçta bulunan 2 çakmak gazı incelenirken, patlamanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


22:50 Seçil Erzan’ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı Seçil Erzan'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı
22:05 CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş’a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin?
20:59 TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
19:44 İmamoğlu’ndan Murat Kurum’un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan’ı eleştiriyor İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan'ı eleştiriyor
19:09 Bir yandan Gazze’ye havadan gıda yardımı yapan ABD, diğer taraftan İsrail’e mühimmat ve bomba gönderiyor Bir yandan Gazze'ye havadan gıda yardımı yapan ABD, diğer taraftan İsrail'e mühimmat ve bomba gönderiyor
23:22 ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni’nin saçlarını öptü ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni'nin saçlarını öptü
22:43 Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz
22:05 Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü
21:40 Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı Herkes duvardaki detaya takıldı Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes duvardaki detaya takıldı
20:38 Kanarya’ya ilk yarı yetti Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yendi Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda yendi
20:25 Sultangazi’de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
20:21 Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
19:53 Yok artık Cengiz Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor Yok artık Cengiz! Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 23:35:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de virajda kontrol kaybedilen otomobil istinat duvarından bahçeye düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement