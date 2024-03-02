Kocaeli\'de virajda kontrol kaybedilen otomobil istinat duvarından bahçeye düştü

İzmir Buca'da Şubat Ayında 133 Bini Aşkın Kişinin Sorgusu Yapıldı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında ilçede gerçekleştirdikleri huzur uygulamalarında 133 bin 599 kişinin sorgusunu yaparken, 173 şüpheli tutuklandı. Uygulamalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti, kullanmak ve bulundurmak suçlarından toplamda 258 şüpheli yakalandı. Ayrıca, okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 205 kişiye cezai işlem uygulandı ve 380 umuma açık yer ve park kontrol edildi. Vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yapıldı.