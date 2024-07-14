Kocaeli'de Yakınları Tarafından Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de Yakınları Tarafından Evde Ölü Bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 69 yaşındaki bir kişi, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Olayın meydana geldiği binada inceleme yapılırken, polis soruşturma başlattı.

14.07.2024 21:43
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Yakınları tarafından evinde ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 69 yaşındaki kişi yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Hekimoğlu Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve giren yakınları Mustafa Kara'yı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Kara'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Mustafa Kara'nın yalnız yaşadığı, dün akşam saatlerinde ise evinde yakınlarıyla vakit geçirdiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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