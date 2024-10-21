4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Evde mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mevlana Mahallesi 859/4. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile kurtarıldı. Dumandan etkilendiği değerlendirilen 3 kişi, ambulansta tedavi edildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de Yangın Paniği: İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
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