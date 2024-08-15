Kocaeli'de yapılan operasyonda kaçak eşyalar ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de yapılan operasyonda kaçak eşyalar ele geçirildi

Kocaeli\'de yapılan operasyonda kaçak eşyalar ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ve Darıca ilçelerinde yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 33 kol saati, 59 güneş gözlüğü, 155 parfüm ve çok sayıda sigara ele geçirildi.

15.08.2024 10:26
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Kocaeli'nin İzmit ve Darıca ilçelerinde iş yerinde yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 33 kol saati, 59 güneş gözlüğü, 155 parfüm ve çok sayıda sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 12-13 Ağustos tarihlerinde, Darıca ve İzmit ilçeleri bulunan iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde iş yerlerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan 33 kol saati, 59 güneş gözlüğü, 155 parfüm, 20 elektronik sigara ve 400 elektronik sigara filtresi, 39 bin 250 içi dolu makaron, bin 800 boş makaron, 200 paket gümrük kaçağı sigara, 38 elektronik sigara, 104 kilo kıyılmış tütün, 35 paket kaçak nargile tütünü ve 47 sahte bandrol ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de yapılan operasyonda kaçak eşyalar ele geçirildi - Son Dakika

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