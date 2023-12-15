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Kocaeli'de yasak eşya sokma suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de yasak eşya sokma suçundan aranan şahıs yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçundan aranan D.B. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli\'de yasak eşya sokma suçundan aranan şahıs yakalandı
15.12.2023 - 17:53,  Güncelleme: 17:54
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Kocaeli'de "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan D.B. (54), düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan sanık, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de yasak eşya sokma suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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