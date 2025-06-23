Kocaeli\'de Yavru Kedi Otomobilin Motoruna Sıkıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerini dakikalarca uğraştırdı.

Olay, gece saatlerinde İbrahimağa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yavru kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. Bir süre itfaiye ekiplerini uğraştıran kedi, daha sonra kendi başına çıkarak gözden kayboldu. - KOCAELİ