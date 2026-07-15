Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Kocaeli\'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
15.07.2026 18:09
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D100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı, trafik açıldı.

Kocaeli D100 Karayolu'nda trafiğin yavaşlaması neticesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, D100 Karayolu İzmit ilçesi SEKA Tünel girişine gelmeden Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yavaşlaması neticesinde 41 AGF 973, 34 SY 9470 ve 41 LE 715 plakalı 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 34 SY 9470 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Z.D. (17), E.D. (8)ve 41 AGF 973 plakalı otomobilin sürücüsü U.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ve karayolu ekiplerinin yolu temizlemesiyle kapanan trafik tekrardan açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Ulaşım, Trafik, Çocuk, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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