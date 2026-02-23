Kocaeli\'de Zincirleme Tanker Kazası

Kocaeli'de freni boşalan park halindeki tankerin geri kayması neticesinde 3 tanker zincirleme kazaya karıştı. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda patlama olmamasıyla facianın eşiğinden dönülürken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dilovası ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 1004. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 TZ 7841 plakalı tanker, freninin boşalması neticesinde geri kaydı. Kayan tanker, Selçuk T. yönetimindeki 34 KZ 0138 ile 34 GUG 152 plakalı tankerlerin de kazaya karışmasına sebep oldu. Tehlikeli madde taşıyan 3 tankerin patlamaması sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönülürken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Selçuk T.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ