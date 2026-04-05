Kocaeli'deki Fabrikada İş Kazası: 3 Ölü
Kocaeli'deki Fabrikada İş Kazası: 3 Ölü

05.04.2026 18:54
Kocaeli'deki demir-çelik fabrikasında çöken yükleme platformu 3 işçinin ölümüne yol açtı.

Kocaeli'de faaliyet gösteren bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

Olay, Dilovası ilçesindeki demir-çelik tesisinde meydana geldi. Fabrikada sürdürülen bakım çalışmaları sırasında ark ocağına ait yükleme platformu aniden çöktü. Platform üzerinde bulunan 4 işçi, çöken yapının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkarılan işçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı diğer işçinin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İş Kazası, 3. Sayfa, Güvenlik, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
