Gebze\'deki Kimyasal Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kimyasal fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan kimyasal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 bin metrekare kapalı alana sahip kimyasal fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangından hemen sonra fabrika işçileri kısa sürede kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine adrese Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda ekip sevk edildi. Zaman zaman küçük çaplı patlamalar oldu, yangın ise büyüyerek, fabrikanın geneline yayıldı. Yangın sebebiyle fabrika bölgesinde ise vatandaş yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekipleri dakikalarca yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın uzun süren müdahalelerin ardından çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. - KOCAELİ