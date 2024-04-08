Kocaeli'den İzmir istikametine giden yolcu otobüsü, Bursa- İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde alev alev yandı. 35 yolcu hızla tahliye edilirken, 2 yolcu dumandan etkilendi.
Kocaeli'den İzmir seferi için kalkan yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde bir anda alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden otobüs şoförü aracı sağ şeride çekip, 35 yolcuyu tahliye etti. Kısa sürede otobüsü alev topuna çeviren yangın kameraya yansırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otobüs hurdaya döndü.
Yangın sırasında tünele kaçan 2 yolcunun dumandan etkilendiği öğrenildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 vatandaşın hayati tehlikesi bulunmazken, trafik ise tedbir amaçlı durduruldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'den İzmir İstikametine Giden Otobüs Orhangazi Tüneli Girişinde Yanmaya Başladı - Son Dakika
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