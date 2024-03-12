Kocaeli Derince\'deki dönerci dükkanında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Karısını Vuran Şahıs, Kendini de Öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle vuran ve çıkan saçmalarla kızının da yaralanmasına sebep olan şahıs, ardından aynı tüfekle yaşamına son verdi. Uzaklaştırma kararı bulunan eşini elinde pompalı tüfekle gören çaresiz kadının son sözleri ise 'Kurtarın bizi' oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.