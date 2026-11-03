Kocaeli Dilovası\'nda 7 ölümlü fabrika yangını davasında 2 sanık tahliye edildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin davada 8 tutuklu sanıktan 2'si, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. celsesi, Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde yapıldı. Şirket ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu, 1'i firari toplam 23 sanığın yargılandığı duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de yargılandığı dosyada sanıkların savunmaları alındı. Yakınlarını kaybeden aileler, tüm sanıklardan şikayetçi oldu.

"Kurtuluş Oransal'a, ruhsat sorulduğunda ruhsatın muhasebede olduğunu iş yerinde olmadığını söyledi"

Tanık olarak dinlenen Ömer K., "2010 yılında Dilbel AŞ'de işe başladım. Bu sürede güvenlik görevlisi, garaj amiri, ambulans şoförlüğü gibi görevlerde yer aldım. Şu an ise Afet İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Söz konusu olayda zabıta müdürlüğünde şoför olarak çalışıyordum. Ravive'ye olaydan 1 ay kadar önce Zabıta Müdür Vekili N.B. ile birlikte gittik genel denetime gittik, Kurtuluş Oransal ile görüştük. Ruhsat konusu sorulduğunda ruhsatın muhasebede olduğunu iş yerinde olmadığını söyledi. N.B., zabıta müdürlüğünü arayarak iş yeri ruhsatının olup olmadığını teyitledi. Müdürlükteki görevli ruhsatın olduğunu belirtti. Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki alt kattaki iş yerine gittiğimizde içerde boş kutular vardı. Kurtuluş Oransal, iş yeri sahibi ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle taşınacaklarını söyledi" diye konuştu.

"Olay günü insanlar cayır cayır yanarken Altay Ali Oransal'ın hesabından para çıkışı yapılmış"

Yapılan çapraz sorguda katılan avukatı, esas dosyasının savcısı ile bir akrabalıklarının olup olmadığını sorması üzerine tanık, akraba olduklarını sonradan öğrendiğini ancak kendisi ile hiç konuşmadığını ifade etti. Katılan avukatı, dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı H.Ö'ye, Zabıta Müdür Vekili N.B.'yi cezaevinde ziyaret edip etmediğini sordu. H.Ö., "Evet kendisini ziyaret ettim. Kendisi ziyaretçi listesine benim ismimi de vermiş" dedi.

Katılan avukatı olaydan 20 gün sonra verdiği vekaletle 1 milyona aşkın fiyata araç satışı yaptıklarını, bunun sebebini sordu. İsmail Oransal bu soruya, "İhtiyaç duyulmuş, satılmıştır, tam sebebini hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca katılan avukatı, "Olay günü insanlar cayır cayır yanarken Altay Ali Oransal'ın hesabından para çıkışı yapılmış" dedi.

"Ruhsatı ben veriyormuşum gibi bir algı var ancak ruhsatı ruhsat servisi verir"

Cumhuriyet savcısı verdiği ara mütalaada; tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut durumlarının devamını talep etti. Savcının mütalaasından sonra sanıkların beyanları alındı. Tutuklu sanık eski Zabıta Müdür Vekili C.T. suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek tahliyesini istedi. Ruhsat müracaatlarının kendisine yapılmadığını söyleyen Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., "En son 'Ruhsata uygundur' yazısından sonra evrak bana imza için gelir. Ruhsatı ben veriyormuşum gibi bir algı var ancak ruhsatı ruhsat servisi verir. Ruhsat verilen yer olayın gerçekleştiği yer değildir. Sağlık sorunlarım vardır, tahliyemi talep ederim" diye konuştu.

"Zabıta müdürlüğünün kaçak yapıları durdurma, kapatma yetkisi bulunmamaktadır"

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Zabıta Müdür Vekili N.B., "18 Kasım 2024 tarihinde görevime başladım. Ruhsat verildiğinde henüz görevde dahi değildim. Zabıta müdürlüğünün kaçak yapıları durdurma, kapatma yetkisi bulunmamaktadır. Kaçma şüphem yoktur, tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kusurum, suçum yoktur"

5 celsedir kusurunun olmadığını beyan ettiğini belirten Ravive Kozmetik yetkilisi İsmail Oransal, "Kusuru bulunmayan kişilerin 1 yıldır cezaevinde bulunması adil değildir. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

LYKEE Kozmetik firmasının sahibi Gökberk Güngör, Ravive'nin yönetiminde olmadığını, emir talimat vermediğini söyleyerek tahliyesini istedi.

Oransal kardeşlerin dayısı tutuklu sanık Ali Osman Akat, suçlamaları kabul etmeyerek, hastalığı olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi. Suçluyu kayırmaktan yargılanan tutuklu sanık Abdurrahman B., "Suçlamayı kabul etmiyorum. Tek yaptığım şey arızalı olan aracı çekiciye koymaktı, tahliyemi istiyorum" dedi.

"Yapı onarım, kaçak yapı tespiti ve yıkımı gibi işler fen işleri müdürlüğü bünyesindedir"

Tutuklu sanıklardan sonra tutuksuz sanıkların ifadeleri alındı. Eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., Yapı Kontrol Müdürleri S.S., M.T., fabrika binasının eski sahibi Güven D., fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmanın sorumlu müdürü Ünal A. suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Tutuksuz sanık olan dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü H.Ö. ise, "Yapı onarım, kaçak yapı tespiti ve yıkımı gibi işler fen işleri müdürlüğü bünyesindedir. 2016 encümen kararı ile böyle bir görev dağılımı yapılmıştır. Benim böyle bir sorumluluğum ve görev tanımım yoktur, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ev hapsinde bulunan LYKEE Kozmetik firmasının ortağı ve İsmail'in eşi olan Aleyna Oransal, "4 aylık bir bebeğim vardır, adli kontrol şartına göre hayatımı yaşıyorum" dedi.

2 kişi tahliye edildi

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, suçluyu kayırma suçundan yargılanan Ali Osman Akat ve Abdurrahman B'nin tutuklu bulundukları süre ve delillerin toplanması sebebiyle yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların ise mevcut durumlarının devamına, yangına ilişkin kusur raporu düzenlenmesine, geçen celse istenen Ravive ile LYKEE arasındaki mali ilişkiler raporunun beklenilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi. Maktullerin aileleri, tahliye kararını 1 dakika boyunca masalara vurarak protesto etti.

Olayın geçmişi

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025'te çıkan yangında çalışanlardan Hanım Gülek (65), Esma Gikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal ise tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İddianamede Ravive Kozmetik yetkilileri İsmail Oransal ile ağabeyi Altay Ali Oransal, ortak üretim yaptığı öne sürülen LYKEE Kozmetik firmasının yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "muhtemel kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "nitelikli mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmanın işletmecisi firari Ümit Ç., sorumlu müdürü Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ile Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi Güven D. ile binayı satın alan şirketin yetkilileri Caner Özgür Y., Özcan Y. ve Özkan Y.'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Ali Osman Akat, Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

7 kamu görevlisine 22 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve ana dosyaya dahil edilen iddianamede ise eski İmar ve Şehircilik Müdürü H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., Yapı Kontrol Müdürleri S.S. ve M.T., Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski Zabıta Müdür Vekili C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.