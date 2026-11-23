Kocaeli'de D-100 kara yolunun Dilovası Rampası mevkiinde seyir halindeki tırın makaslayarak yolu kapattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Dilovası Rampası mevkiinde ilerleyen tır, henüz bilinmeyen bir nedenle makasladı. Tırın yolu kapatmasıyla birlikte güzergah kapandı. Olay nedeniyle kara yolunda araç kuyruğu oluşurken, yaşanan makaslama anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aynı noktada ölümlü kazalar yaşanmıştı

Öte yandan, Dilovası Rampası mevkiinde daha önce de ölümlü kazalar yaşanmıştı. 15 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 Ağustos 2023 tarihinde aynı noktada bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetmişti.